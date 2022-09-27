Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ

В Кабінеті міністрів прогнозують, що це рішення не матиме негативних економічних наслідків.

Уряд ухвалив постанову про заборону експорту товарів з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, Кабмін на засіданні 27 вересня ухвалив постанову “Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації”. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

“Ми продовжуємо санкційний тиск проти Росії. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до Росії де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні”, – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

В уряді вважають, що таке рішення не матиме негативних економічних наслідків. Адже, за даними статистики, за період із березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію Росії становив 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тис. доларів.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.

Нагадаємо, російська економіка стрімко втрачає доходи від експорту енергоносіїв.