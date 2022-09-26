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Шмигаль виступив на відкритті засідання Ради Організації економічного співробітництва та розвитку, куди планує вступити Україна

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Кабмін проводив разом із представниками ОЕСР перегляд спільного плану дій щодо поглиблення співробітництва на період до 2025 року.

Шмигаль виступив на відкритті засідання Ради Організації економічного співробітництва та розвитку, куди планує вступити Україна
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на відкритті засідання Ради Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час засідання розглядалася заявка на вступ України до організації.

"Ми розглядаємо ці два процеси (набуття Україною повноцінного членства в ЄС та ОЕСР - Ред.) як такі, що доповнюють один одного, і зважаємо на те, наскільки значною для ЄС є роль ОЕСР як аналітичного центру та центру розробки найкращих рішень щодо державної політики", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, до кінця 2020 року в Україні ухвалять понад сотню 100 нормативних актів, які наблизять нашу державу до Європи.

Шмигаль додав, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії Кабмін проводив разом із представниками ОЕСР перегляд спільного плану дій щодо поглиблення співробітництва на період до 2025 року. Тепер, на думку прем'єра, обидві сторони мають можливість вивести співпрацю на принципово новий рівень.

Очільник уряду подякував Ради Організації економічного співробітництва та розвитку за підтримку і висловив сподівання, що незабаром генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн особисто прибуде для відкриття офісу в Україні.

Нагадаємо, 25 лютого Організація економічного співробітництва та розвитку  вирішила припинити відносини з державою-агресором Російською Федерацією та завершила переговори про можливість її вступу до організації.

У червні Президент Володимир Зеленський привітав рішення ОЕСР відкрити в Києві свій регіональний офіс.

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