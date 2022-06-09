Зеленський привітав відкриття в Києві регіонального офісу ОЕСР

Під час виступу на конференції ОЕСР президент нагадав про післявоєнне відновлення України на основі “Плану Маршала”.

Рішення відкрити в Києві регіональний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є визнанням важливості України для глобального співробітництва та розвитку.

Про це заявив президент України Володимиро Зеленський під час виступу на конференції ОЕСР.

Президент нагадав про майбутнє післявоєнне відновлення України на основі нового "Плану Маршалла".

"Принципове рішення щодо відкриття регіонального офісу організації в Києві, нашій столиці, є важливим практичним кроком у цьому напрямі, а також визнанням важливості нашої країни, нашого регіону для глобальної співпраці та розвитку", – сказав він.

Він також назвав правильним рішення ОЕСР призупинити процес вступу Росії до організації.

"Це має бути прикладом для інших міжнародних організацій, ми маємо продовжувати використовувати всі інструменти тиску на Росію і на рівні міжнародних організацій, і на рівні країн, щоб зупинити її агресивну політику. Світ має прибрати все, що заважає співпраці та розвитку, і російську агресію як першу та головну перешкоду, першу і ключову загрозу", – заявив Зеленський.

Він наголосив на загрозі екологічної катастрофи, пов'язаної з бойовими діями на Донбасі.

"Бойові дії в такому регіоні і тим паче із застосуванням зброї, яку нині використовує Росія, - це загроза забруднення великої території, поширення забруднення на підземні водні шляхи та річки, а отже, і Чорне море. Ви лише уявіть рівень втрат, рівень втрат для Європи та світу", – сказав президент.

Можливе застосування Росією зброї масового ураження, сказав Зеленський, поставить під загрозу "джерела питної води в нашому регіоні" та призведе до загрози радіаційного чи хімічного забруднення у Чорному морі та частині Середземномор'я.

Зеленський закликав також виключити Росію з Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, наголосивши, що її дії щодо блокування українських портів загрожують голодом "від 400 мільйонів до 1 мільярда людей".

Він не погодився з характеристикою нинішньої ситуації як геополітичної кризи. "Про геополітику говорять лише тоді, коли не хочуть визнавати, що відмовляються від своїх цінностей. І я вдячний вам за те, що ви дотримуєтеся своїх принципів, за те, що ви готові обстоювати ці цінності, тому що на основі цих цінностей можливий сталий розвиток і стійкість прогресу", – заявив президент.

Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна економічна організація розвинутих країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до найвпливовіших людей світу із закликом зупинити найбільшу за останні 77 років європейську війну. У відеозверненні, зробленому з нагоди Times100 Gala, він наголосив, що настав час бути впливовим на сто відсотків.