Президія Європарламенту закликала лідерів ЄС надати Україні статус кандидата

“Ми рішуче закликаємо вас надати Україні та Республіці Молдові статус кандидата на вступ до ЄС”.

Президія ЄП закликала глав країн-членів Євросоюзу ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 23-24 червня.

Про це йдеться в спільній заяві голів фракцій, ухваленій президією Європарламенту 9 червня.

“Ми рішуче закликаємо вас надати Україні та Республіці Молдові статус кандидата на вступ до ЄС, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та як початок заснованого на заслугах процесу, а також працювати над наданням такого самого статусу Грузії, аби задовольнити легітимні прагнення грузинського народу”, – йдеться в заяві.

У президії ЄП вважають, що ЄС має продемонструвати хоробрість, рішучість і далекоглядність у контексті війни РФ проти України.

Також Євросоюз має бути надійним геополітичним партнером, який відповідає своїм принципам і цінностям, демонструючи солідарність з тими, хто відстоює ті самі ідеали.

Президія Європарламенту наголошує, що громадяни України бажають жити у вільній, демократичній та процвітаючій країні, яка є гордим і відданим членом європейської родини.

Нагадаємо, учора 438 депутатів Європарламенту підтримали рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Також ЄП закликав Євросоюз дати нашій державі більше необхідної зброї, запровадити санкції проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження, і підтримати розслідування воєнних злочинів армії РФ.