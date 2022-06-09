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Єврокомісія готується обговорити надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня

А вже 23-24, на саміті, можуть ухвалити відповдіне рішення.

Єврокомісія готується обговорити надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня
Ерік Мамер
Фото: скрін

Європейська комісія обговорити питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Комітет єврокомісари проведуть спільні дебати щодо цього питання наступного понеділка", – повідомив він.

Після цього у пʼятницю відбудеться нарадата, а 23-24 червня, на саміті, можуть ухвалити відповідне рішення. 

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

Прискореної процедури вступу не існує – Україна або отримає статус кандидата-члена, що в подальшому може привести до повноправного членства в ЄС, або ні. 

Україна розраховує отримати статус кандидата уже в червні. До ЄС передано вже обидві частини опитувальника. 

Учора Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 

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