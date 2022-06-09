До Києва привезли тіла 58 загиблих воїнів з Азовсталі

Четверо з них ймовірно служили в полку “Азов”.

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників "Азовсталі".

Про це повідомив у Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Тіла ще 58 захисників Азовсталі привезли до Києва – четверо із них, імовірно, служили в "Азові". Процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку "Азов", – йдеться у повідомленні.

Ховати загиблих захисників Азовсталі планують на Меморіалі загиблим героям Азовсталі, що хочуть звести на схилах Дніпра.

Нагадаємо, 7 червня до Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із маріупольського заводу "Азовсталь". Родини загиблих оборонців Маріуполя підтвердили прибуття до Києва тіл. Патронатна служба полку "Азов" зустріла і разом з лікарями провела огляд і опис тіл.