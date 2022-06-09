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Центр протидії дезінформації пояснив, як підвищити "інформаційний імунітет"

Зокрема, необхідно не реагувати на занадто емоційні повідомлення та не поширювати неперевірену інформацію.

Центр протидії дезінформації пояснив, як підвищити "інформаційний імунітет"
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснює, що "інформаційний імунітет" - це здатність ідентифікувати маніпуляцію та фейки, оцінити рівень їхньої небезпеки і як їм можна запобігти.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

В іншому ж разі читач або глядач споживає всю інформацію та діє відповідно до неї.

Виробити імунітет можна лише за допомогою підвищення медіаграмотності та дотримання правил інформаційної гігієни, зокрема:

  • отримувати інформацію лише з офіційних джерел;
  • не варто реагувати на занадто емоційні повідомлення;
  • не поширюйте неперевірену інформацію.

"Однак неодноразово фіксувалася діяльність «фейкових» сторінок з візуальними ознаками та неймінгом реально існуючих ресурсів українських органів державної влади. Наприклад, у квітні ворог створив фейковий аналог чат-боту СБУ, де було змінено всього лише декілька букв", - нагадали в ЦПД.

Тому українцям рекомендують користуватися лише медіаресурсами, посилання на які розміщено на офіційних сайтах органів державної влади.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила ФСБшні методички, розброблені для російських пропагандистів.

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