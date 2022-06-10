У Маріуполі є ризик великого спалаху холери, – розвідка Великої Британії

Тривають бої за Сєвєродонецьк. Росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися в спробах оточити велику територію з півночі і півдня.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У звіті зазначається, що на окупованому російськими військами півдні України доступ до безпечної питної води непостійний. Існують серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах. Ймовірно, в Херсоні відчувається гостра нестача ліків.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eMOeSJOmbI



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IncUIxawpK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2022

Україна страждала від незначних спалахів холери у 1995 році на узбережжі Азовського моря. Наразі в захопленому військами РФ Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня.

Оскільки медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу, великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію.

Нагадаємо, через можливий спалах холери росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин. Є інформація, що у Ростові на Дону готуються окремі інфекційні відділення для російських військових.