Минулої доби військові РФ обстріляли 23 населені пункти на Донбасі

За минулу добу, 9 червня, російські війська обстріляли 23 населені пункти Луганської і Донецької областей.

Про це повідомляє у Facebook Угруповання об’єднаних сил.

Зазначається, що форог обстрілював Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівку, Золоте, Гірське, Комишуваху, Тошківку, Врубівку, Устинівку, Оріхове, Синецький, Ниркове, Миколаївку на Луганщині, Бахмут, Хромове, Торецьк, Нью-Йорк, Первомайське, Авдіївку, Калинове, Курахове, Микільське на Донеччині.

Унаслідок обстрілів окупантами Авдіївки і Костянтинівки загинуло щонайменше троє мирних жителів, одна людина поранена. Інформація щодо жертв і постраждалих в інших районах Донецької і Луганської областей уточнюється.

Фото: Угруповання об’єднаних сил у Facebook

Війська окупанта продовжують нищити мирні міста і села українського Донбасу. За добу зруйновано і пошкоджено 62 цивільних об’єкти. Серед них: 49 житлових будинків, профілакторій заводу кольорових металів, завод дорожньо-будівельної техніки, фермерське господарство, сільгосптехніка, виробничий цех машинобудівельного заводу, цех підприємства з виробництва аміаку, диспетчерська енергетичної компанії, залізнична станція, колії, водонапірна вежа, будівля відділу державної реєстрації активів цивільного стану, господарські споруди, автомобілі.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, здійснили 27 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Виявлено та знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів, ліквідовано 5 пожеж.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 607 людей.

Сьогодні, 10 червня, о 16:30 на станцію в Покровську буде подано евакуаційний потяг №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Нагадаємо, учора ворог безуспішно намагався захопити Сєвєродонецьк та наступав у напрямку Воздвиженка – Роти. ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак окупантів.