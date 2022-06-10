Єрмак зустрівся з головою організації “Яхад-Ін Унум”. Вона збирає докази воєнних злочинів РФ

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч з президентом організації “Яхад-Ін Унум” отцем Патріком Дебуа.

Про це повідомляє сайт ОП.

Зазначається, що в межах зустрічі відбулася онлайн-конференція за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів Росії під час вторгнення до України.

Керівник Офісу Глави держави від імені президента Володимира Зеленського подякував представникам організації “Яхад-Ін Унум” за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні.

Андрій Єрмак наголосив, що злочинці, які вторглися до нашої країни, мають бути покарані, і це принципово важливо не лише для України, а й для всього світу. Адже інші потенційні агресори мають усвідомити, що зло завжди програє, а злочинців карають.

“У процесі цієї роботи для України є дуже корисним ваш досвід та ваші зусилля у зборі доказів і свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід Центру Симона Візенталя, який полював на нацистів по всьому світу. І для України вкрай важливо долучити цю організацію до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців”, – сказав керівник ОП.

Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні необхідно документувати кожен злочин, який скоюють російські окупанти в Україні, та привертати до цього увагу якомога більшої кількості представників міжнародної спільноти.

Учасники зустрічі наголосили, що людство мало назавжди запам’ятати страшні сторінки трагедії Бабиного Яру, яка забрала тисячі життів. Проте сьогодні російський агресор, який нехтує не лише нормами міжнародного права, а й основами моралі, продовжує знищувати українців.

Французька організація “Яхад-Ін Унум” протягом 20 років досліджує та документує геноцид євреїв, ромів та інші масові злочини, скоєні нацистами під час Другої світової війни. Зокрема, організація вивчала трагедію Бабиного Яру у Києві.

З початком російського вторгнення в Україну отець Патрік Дебуа спільно з “Яхад-Ін Унум” реалізує ініціативу під назвою “Проект розслідування воєнних злочинів Росії: збір доказів”. Її втілюють у співпраці з неурядовою організацією “Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, у якій отець Патрік Дебуа є головою академічної ради. Центр забезпечує всю організаційну роботу з пошуку свідків та документації доказів в Україні. Нині зібрано дані про понад двісті тисяч потенційних місць злочинів російських військ.

Нагадаємо, наступного тижня планується запуск “Книги катів” – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.