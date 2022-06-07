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Родичі загиблих оборонців Маріуполя підтвердили передачу тіл до Києва

Робота судмедекспертів може тривати кілька місяців. 

Родичі загиблих оборонців Маріуполя підтвердили передачу тіл до Києва
ілюстративне фото
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Родини загиблих оборонців Маріуполя підтвердили прибуття до Києва тіл захисників з Азовсталі. Патронатна служба полку "Азов" зустріла і разом з лікарями провела огляд і опис тіл.

Про це повідомили на facebook-сторінці асоціації родин захисників Азовсталі "Національна оборона". 

"Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина – бійці полку «Азов», належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців", – зазначили в повідомленні.

Згодом родини загиблих проведуть процедуру упізнання. 

"Продовжуються перемовини та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку червня Україна провела з росіянами обмін тіл загиблих військових. Було передано по 160 тіл. Учора ЗМІ з посиланням на екскомандира "Азову" Максима Жоріна повідомили, що в Київ привезли десятки тіл, які забрали з території заводу, що зазнав численних ворожих обстрілів. 

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