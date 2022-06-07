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​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході

Бій тривав близько 14 годин.

​Львівські десантники знищили 50 окупантів так званого елітного полку РФ на сході

Львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку Росії. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Бій тривав близько 14 годин. Ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ.

Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД. А коли ворог зустрівся в близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих.

"Це був важкий бій, у якому наші бійці проявили свою мужність і відданість. Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив", - розповів Козицький.

Він також додав, що в той день на цьому бійці 80 бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи нанесли по загарбникам масований удар. Ворог зазнав втрат.

Нагадаємо, на південному напрямку українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 окупантів.

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