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На Чернігівщині планують скоротити комендантську годину

Вона триватиме по 4 ранку. 

На Чернігівщині планують скоротити комендантську годину
Чернігівська область
Фото: Макс Требухов

У Чернігівській області планують скоротити комендантську годину. Це повʼязано зі збільшенням тривалості світлової доби. 

Комендантська година триватиме з 23:00 по 4:00, повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус

"Це дозволить спростити переміщення в місті і, відповідно, мешканці можуть більше знаходитися на вулицях і вирішувати більше справ", – зазначив він. 

Голова ОВА додав, що ніч в області минула відносно спокійно. Учора ворог здійснював обстріли прикордонних районів.

"Слава Богу, без жертв, без поранених. Ми маємо бути насторожі постійно, адже ворог у будь-яку мить може здійснити провокації", – попередив очільник обласної адміністрації. 

Нагадаємо, нині комендантська година в Чернігівській області триває з 23:00 по 5:00. 

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