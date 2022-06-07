На Чернігівщині планують скоротити комендантську годину

Вона триватиме по 4 ранку.

У Чернігівській області планують скоротити комендантську годину. Це повʼязано зі збільшенням тривалості світлової доби.

Комендантська година триватиме з 23:00 по 4:00, повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Це дозволить спростити переміщення в місті і, відповідно, мешканці можуть більше знаходитися на вулицях і вирішувати більше справ", – зазначив він.

Голова ОВА додав, що ніч в області минула відносно спокійно. Учора ворог здійснював обстріли прикордонних районів.

"Слава Богу, без жертв, без поранених. Ми маємо бути насторожі постійно, адже ворог у будь-яку мить може здійснити провокації", – попередив очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, нині комендантська година в Чернігівській області триває з 23:00 по 5:00.