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Росія краде українське зерно для продажу, - Блінкен

Раніше про це повідомляло видання The New York Times.

Росія краде українське зерно для продажу, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що надходять достовірні повідомлення про розкрадання Росією українського експортного зерна для продажу з метою отримання прибутку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Існують достовірні повідомлення, як ми побачили сьогодні в одній із наших провідних газет, що Росія розкрадає український експорт зерна… щоб продавати, для власного прибутку", - сказав Блінкен, виступаючи під час віртуального круглого столу з філантропами, неурядовими та бізнес-організаціями.

Блінкен зазначив, що розкрадання зерна є частиною ширших дій Росії під час війни, які вдарили по спроможності України експортувати врожай пшениці та посилили глобальну кризу продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що Вашингтон попередив 14 країн, переважно в Африці, що Росія намагається відправити вкрадене українське зерно покупцям за кордон. Кремль намагається отримати прибуток від викраденого зерна та продати його постраждалим від посухи країнам, яким загрожує голод.

За даними української сторони, росіяни під час повномасштабного вторгнення вкрали в України близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Більшість цього вантажу була доставлена в порти Криму, а потім перевезена суднами, зокрема й тими, які перебувають під санкціями.

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