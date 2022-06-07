У Білому домі знову пояснили, чому США надають Україні досконаліше озброєння

США надають Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси, щоб допомогти українцям захистити свою територію від Росії.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відповідаючи на запитання про те як адміністрація президента США Джо Байдена реагує на погрози РФ “завдати удари по об’єктах, по яких вони не завдали удару”, якщо Захід продовжить постачати Україні зброю.

Вона зазначила, що це – наступ Росії на суверенітет та територіальну цілісність України, це війна Росії.

"І те, що ми намагаємося надати, – те, що ми намагаємося надати історичною допомогою Україні, – це те, щоб Україна могла боротися за свою свободу”, – сказала прессекретарка.

Нагадаємо, українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США.

1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.