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Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, - ЗМІ

Наших військових навчають американські інструктори.

Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, - ЗМІ
Фото: скріншот відео

Українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США

Про це повідомив репортер ABC News в Пентагоні Метт Сейлер. 

“Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни”, - повідомив кореспондент.  

Він додав, що перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.

 

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.

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