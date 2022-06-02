Після заяви Саудівської Аравії про готовність замістити російську нафту, ціни на неї знизились

Еталонні нафтові марки Brent та WTI подешевшали майже на три долари за барель.

Сьогодні ціни на нафту впали на фоні повідомлень, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК у відповідь на звернення США та ЄС готові збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в Росії.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що еталонні нафтові марки Brent та WTI подешевшали майже на три долари за барель. До цього протягом кількох тижнів, ціна на нафту зростала, оскільки експорт російської нафти був обмежений санкціями через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Росія, один із трьох найбільших виробників нафти у світі, до вторгнення в Україну давала близько 10% світового видобутку нафти.

Минулого року РФ домовилася з ОПЕК і дев'ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягів видобутку нафти. Тепер очікується, що після запроваджених Європою санкцій, її видобуток цього року впаде приблизно на 8%.

Як раніше повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти в рамках 6 пакету санкцій проти росії. За словами Голови Європейської ради Шарля Мішеля, заборона діятиме на понад 2/3 імпорту нафти з росії до ЄС.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти до 648 тис. барелів на добу в липні та до 648 тис. барелів на добу в серпні.