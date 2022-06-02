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​Україна отримає від Швеції протикорабельні ракети і протитанкову зброю, - Лінде

Загальна сума військової допомоги становитиме понад 95 млн євро.

​Україна отримає від Швеції протикорабельні ракети і протитанкову зброю, - Лінде
Фото: Пресслужба Посольства Швеції в Києві

Швеція надасть Україні зброю для боротьби з російською агресією.

Про це у своєму Twitter повідомила очільниця шведського МЗС Анн Лінде.

"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси до України. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України", - написала Лінде.

Загальна сума такої допомоги становить понад 95 млн євро.

"Війна Росії проти України має припинитися!", - наголосила глава МЗС Швеції.

Нагадаємо, Туреччина вирішила безкоштовно надати "Байрактар", на який для українців збирала кошти Литва. 8 самохідних гаубиць Zuzana 2 нашій державі надішле Словаччина, а міністр оборони Великої Британії заявив про передачу пускових установок М270.

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