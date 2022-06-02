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Україна може повністю зупинити окуповану ЗАЕС у разі загрози, - радник прем'єра

Енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

Україна може повністю зупинити окуповану ЗАЕС у разі загрози, - радник прем'єра
Фото: Енергоатом

Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над Запорізькою атомною станцією (ЗАЕС), яку окупували російські військові, її буде повністю відключено.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", - зазначив він.

"У межах підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядають сценарій із повним зупиненням ЗАЕС", - додав Бойко.

За його словами, до такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю за станцією". Водночас він зазначив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.

Нагадаємо, на майданчику ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів. Вони розмістили там танки, "урал", бронетранспортери, вибухівку і зброю – усе це створює небезпеку і не може перебувати поблизу атомних обʼєктів.

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