Єрмак закликав Раду співробітництва арабських держав Затоки надати фінансову допомогу Україні

Продовольча криза, спричинена блокадою українських портів, матиме безпосередній вплив на населення арабських країн. Наслідки цього впливу – непередбачувані.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у зверненні до міністрів закордонних справ країн – членів Ради співробітництва арабських держав Затоки.

Він закликав арабські держави допомогти покарати агресора та завершити війну. Єрмак звернув увагу на декілька принципових речей.

Перше – застосування міжнародних економічних санкцій є абсолютно необхідним. Росія як постійний член Рабезу ООН блокує всі юридичні рішення, попри одностайне міжнародне засудження її вторгнення.

"Ми закликаємо країни Ради співробітництва арабських держав Затоки приєднатися до режиму санкцій проти Російської Федерації й жодним чином не сприяти Росії та окремим представникам її владних кіл в уникненні чинних обмежень", – зазначив очільник Офісу президента.

Друге – Україна сподівається, що країни Затоки відіграватимуть активну роль у вирішенні поточної глобальної продовольчої та енергетичної криз, які Росія використовує як інструменти війни й тиску на міжнародну спільноту.

Голова Офісу прездента запропонував низку ініціатив, спрямованих на комплексне поглиблення нашого порозуміння та розвиток співпраці.

Перша – створення спеціальної Консультаційної ради під егідою керівника Офісу Президента та міністра закордонних справ України для регіону Ради арабських держав Затоки.

"Був би радий вітати в ній міністрів закордонних справ, а також осіб із повноваженнями, аналогічними моїм. Ця рада могла б стати корисним майданчиком для обговорення таких гострих питань, як постачання зернових та енергетична безпека. Але не лише. Гадаю, що доцільним було б використати цей форум і для розв'язання питань, які зачіпають інтереси країн Ради та їхніх союзників", – зазначив очільник президентського офісу.

Друга – інформаційний обмін. Україна хоче стати відкритішою та зрозумілішою для арабського світу, тож готова сприяти відкриттю корпунктів арабських державних телекомпаній у нашій країні.

Третя – представлення Червоного Півмісяця на тому ж рівні, що і Червоного Хреста. Четверта – участь суверенних та інвестиційних фондів у Національному суверенному фонді, який запустять незабаром.

Також Єрмак пропонує провідним діячам у галузях безпеки, політики та дипломатії арабських країн долучитися до діяльності консультативної групи, яка надаватиме пропозиції стосовно гарантій безпеки для України.

Крім того, Україна закликає долучитися до її проєктів у галузях сільського господарства, транспорту, туризму, оборонного комплексу, IT-технологій.

"Сьогодні ми закликаємо арабські держави Затоки надати нам фінансову допомогу для зміцнення нашої стійкості. А відразу після війни пропонуємо взяти участь у відбудові нашої країни. Запрошуємо вас приєднатися до масштабних інфраструктурних, транспортних та гуманітарних проектів, які вплинуть на майбутнє всього континенту. Ми знаємо, що керівництво ваших держав демонструє велику мудрість та концентрацію на стратегічних перспективах", – наголосив Андрій Єрмак.

Рада співробітництва арабських держав Затоки обʼєднує Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівську Аравію.