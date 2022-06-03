У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції з посиланням на інформацію з Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, це стосується нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.

"Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття в разі сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі з 23:00 до 05:00. Метрополітен працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, раніше КМДА нагадала, що режим комендантської години передбачає світломаскування. Це потрібно аби зашкодити орієнтуванню авіації та безпілотників противника, а також диверсійно-розвідувальним силам, які будуть намагатися навести засоби ураження на обʼєкт диверсії.