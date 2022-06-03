Окупанти далі матимуть проблеми при перетині Сіверського Донця, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ, – ISW

Російські операції з наступу на Слов'янськ з південного сходу від Ізюму і на захід від Лиману, як і раніше, мало просунулися.

Російські операції з наступу на Слов'янськ з південного сходу від Ізюму і на захід від Лиману, як і раніше, мало просунулися і навряд чи досягнуть мети найближчими днями.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Причина цьому – російські сили продовжують віддавати пріоритет Сєвєродонецьку за рахунок інших напрямів просування.

Окупанти продовжували штурми Сєверодонецька та Лисичанська, щоб встановити повний контроль над Луганською областю.

“Російське військове керівництво, ймовірно, скористається захопленням цих двох міст, щоб заявити, що вони “звільнили” всю Луганську область, перш ніж перейти до Донецької області, але російські сили навряд чи мають достатньо сил, щоб захопити значну територію в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєверодонецька”, – зазначили аналітики.

Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжать стикатися з проблемами при перетині річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ та продовжити просування на захід від Лиману у напрямку Слов'янська через Райгородок.

Окрім того, російські війська поступово просуваються навколо Авдіївки.

“Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відтіснили російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжать порушувати російські наземні шляхи сполучення вздовж траси T2207”, – йдеться у звіті.

Разом з тим Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що свідчить як про широкий опір українців, так і про ймовірну нерішучість РФ щодо того, як інтегрувати окуповану територію.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що війська РФ взяли під контроль більшу частину міста Сєвєродонецьк у Луганській області.