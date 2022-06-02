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Російські окупанти ховають загиблих від поранень виключно у братських могилах, - Андрющенко

Ім’я загиблої людини в таких випадках також не вказується.

Російські окупанти ховають загиблих від поранень виключно у братських могилах, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

В Маріуполі в разі загибелі людини під обстрілами, або навіть при смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть російськими окупантами не видається.  

Про це розповів радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин.  

Максимум, на що можуть розраховувати близькі загиблих від поранень - це довідка про “зниклого безвісті” після поховання в братській могилі. 

Нагадаємо, російські окупанти взялися за посилення пропаганди серед маріупольців.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив про те, що російські окупанти змушують мешканців міста працювати за воду.

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