Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 2 червня, окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти - 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар.

В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

5 танків;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили завдяки артилерії командно-спостережний пункт російських загарбників.