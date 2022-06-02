У бомбосховищах Сєвєродонецького "Азоту" перебуває близько 800 людей, - Гайдай

У сховищах є також діти, але їх небагато.

У декількох бомбосховищах під хімзаводом "Азот" у Сєвєродонецьку переховується від обстрілів російських окупантів близько восьми сотень жителів.

Про це CNN повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У сховищах є також діти, але їх небагато.

За словами Гайдая, коли загарбники завдали авіаудару по цистерні з азотною кислотою, це не спричинило шкоди жителям, які перебували в бомбосховищах. Хмара від вибуху піднялася й одразу рушила від заводу.

Власники "Азоту" кажуть, що на об'єкті залишилася невелика кількість хімікатів.

Нагадаємо, 31 травня російські загарбники завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. А 1 червня вкотре відкрили вогонь по об’єднанню "Азот", а також по заводу "Пролетарій".