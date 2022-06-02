Хакери розсилають державним організаціям листи з нібито змінами оплати праці

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України електронною поштою.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Документ містить посилання на HTML-файл, що містить JavaScript-код, виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Зазначається, що CERT-UA вживають заходів з блокування доменного імені та відповідного серверу.

Спеціалісти радять "вжити заходів зі зниження вірогідності експлуатації вразливостей".

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