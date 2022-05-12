Російські хакери влаштували кібератаку, використовуючи тематику Херсона, - Держспецзв'язку

Хакерське угрупування з Росії UAC-0010 (Armageddon) розпочало нову кібератаку, під час якої використовують листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!".

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Листи, які розсилають хакери, містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

У разі відкриття цього вкладення на комп'ютері жертви створюється файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk".

Після цього завантажується шкідлива програма GammaLoad.PS1v2.

У Держспецзв’язку нагадали, що хакерське угрупування Armageddon від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну активно атакує критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак використовує болісні для українців теми.

Також зафіксовано випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Нагадаємо, під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.

Також раніше повідомлялось, що шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки, посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО України.