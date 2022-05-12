12 російських ракет вдарили по Кременчуку, - Лунін (оновлено)

Російські окупанти випустили по Кременчуку (Полтавська область) 12 ракет.
Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі", - спочатку повідомив очільник області.
Згодом він оприлюднив інформацію про 12 ворожих ракет і підтвердив - загарбники цілилися по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури.
"Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!" - наголосив Лунін.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 7 ракетних ударів окупанти завдали по території неробочого заводу.
"Крім того, ще одна ракета влучила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - додав Геращенко.
Оновлення 21.35. Як розповів очільник Полтавщини, Росія вдарила по області 12 ракетами.
"Більшість із них влучили по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятувальники. Пожежа локалізована", - сказав Лунін.
За його словами, одну ракету ЗСУ збили, інші ракети влучили по інфраструктурі Кременчука.
"На щастя, постраждалих та загиблих немає", - додав Лунін.
Нагадаємо, ввечері 11 травня Росія завдала удару по Карлівській громаді області, загарбники вразили об'єкт інфраструктури.