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12 російських ракет вдарили по Кременчуку, - Лунін (оновлено)

Обстріляли нафтопереробний завод та інші обʼєкти інфраструктури.

12 російських ракет вдарили по Кременчуку, - Лунін (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти випустили по Кременчуку (Полтавська область) 12 ракет.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі", - спочатку повідомив очільник області.

Згодом він оприлюднив інформацію про 12 ворожих ракет і підтвердив - загарбники цілилися по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури.

"Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!" - наголосив Лунін.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 7 ракетних ударів окупанти завдали по території неробочого заводу.

"Крім того, ще одна ракета влучила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - додав Геращенко.

Оновлення 21.35. Як розповів очільник Полтавщини, Росія вдарила по області 12 ракетами. 

"Більшість із них влучили по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятувальники. Пожежа локалізована", - сказав Лунін.

За його словами, одну ракету ЗСУ збили, інші ракети влучили по інфраструктурі Кременчука.

"На щастя, постраждалих та загиблих немає", - додав Лунін.

Нагадаємо, ввечері 11 травня Росія завдала удару по Карлівській громаді області, загарбники вразили об'єкт інфраструктури.

Раніше українська ППО збила ракету росіян над Полтавщиною.

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