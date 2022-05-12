12 російських ракет вдарили по Кременчуку, - Лунін (оновлено)

Обстріляли нафтопереробний завод та інші обʼєкти інфраструктури.

Російські окупанти випустили по Кременчуку (Полтавська область) 12 ракет.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі", - спочатку повідомив очільник області.

Згодом він оприлюднив інформацію про 12 ворожих ракет і підтвердив - загарбники цілилися по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та інших обʼєктах інфраструктури.

"Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!" - наголосив Лунін.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 7 ракетних ударів окупанти завдали по території неробочого заводу.

"Крім того, ще одна ракета влучила неподалік залізничних колій. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - додав Геращенко.

Оновлення 21.35. Як розповів очільник Полтавщини, Росія вдарила по області 12 ракетами.

"Більшість із них влучили по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятувальники. Пожежа локалізована", - сказав Лунін.

За його словами, одну ракету ЗСУ збили, інші ракети влучили по інфраструктурі Кременчука.

"На щастя, постраждалих та загиблих немає", - додав Лунін.

Нагадаємо, ввечері 11 травня Росія завдала удару по Карлівській громаді області, загарбники вразили об'єкт інфраструктури.

Раніше українська ППО збила ракету росіян над Полтавщиною.