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ВР ухвалила зміни до земельного законодавства на період воєнного стану

Відповідний законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.

ВР ухвалила зміни до земельного законодавства на період воєнного стану
Фото: pershij.com.ua

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради

Законопроєктом №7289 передбачається гранично оперативне надання земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду для розміщення виробничих потужностей підприємств, що переміщені із зони бойових дій, без проведення земельних торгів, із жорсткими обмеженнями умов оренди.

При цьому підприємства, яким надаватимуть ділянки, визначатимуться спільним рішенням двох обласних військових адміністрацій – з території якої переміщуються виробничі потужності і на територію якої переміщуються.

Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок, надання їх в оренду для будівництва річкових портів (терміналів), залізничних логістичних центрів відбуватиметься без розроблення документації із землеустрою та затвердженої містобудівної документації, на підставі мотивованого висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури сільської селищної, міської ради.

Ділянки комунальної власності для розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб надаватимуться в постійне користування за рішенням виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.Забороняється використовувати для таких цілей природоохоронні території, землі природно–заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення.

Також закон визначає спеціальні правила реєстрації, встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок районними військовими адміністраціями.

Міністерство аграрної політики та продовольства України отримує право призупиняти та відновлювати роботу Державного земельного кадастру з міркувань безпеки, а також встановлювати обмеження повноважень державних кадастрових реєстраторів.

Нагадаємо, у квітні ВР прийняла за основу закон про вдосконалення містобудівної діяльності в умовах воєнного стану (№7282), який вирішує низку містобудівних питань, які виникли внаслідок військового вторгнення Росії.

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