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На Буковині піймали іноземця, який за $5 тис. переправляв українських військовозобов’язаних до Румунії

Чоловікові повідомлено про підозру в організації нелегальної міграції військовозобов’язаних.

На Буковині піймали іноземця, який за $5 тис. переправляв українських військовозобов’язаних до Румунії
Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

На Буковині правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у створенні міжнародного каналу нелегальної міграції військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин Республіки Румунія організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців. Свої послуги оцінював у 5000 доларів США з особи. 

"6 травня 2022 року він планував незаконно переправити до Румунії двох військовозобов’язаних українців. Здійснював перевезення особисто на авто. При проходженні паспортного контролю у МПП «Порубне» у Чернівецькій області, пред’явив працівнику Державної прикордонної служби України для перевірки паспорти двох своїх пасажирів, виданих на сторонніх осіб – громадян Румунії", – сказано в повідомленні. 

Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Як повідомляли, на Буковині гендиректора лікарні викрили на незаконному використанні “швидких”.

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