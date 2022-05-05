Жителя Рівненщини засудили до 12 років за державну зраду

Жителя міста Сарни на Рівненщині визнано винним у державній зраді та незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомили у Офісі головного прокурора України.

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

“У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди, ще до початку широкомасштабного вторгнення встановив зв'язок з представником спецслужби РФ. Вже після – збирав і передавав йому дані про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на вимогу своїх кураторів 24 лютого 2022 року зібрав і надав інформацію про рух військової техніки Збройних Сил України з міста Сарни. 25 лютого 2022 року він повідомив про виявлену ним техніку та озброєння на території однієї із військових частин ЗСУ.

Цю інформацію ворог використовував для подальшого нанесення ракетних ударів. Крім того, чоловік виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

Під час обшуків у нього вилучили 4 боєкомплекти набоїв та дві гранати РГД-5 із запалом до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.Виявити злочинця вдалося завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та Управління СБУ в Рівненській області.У суді обвинувачений свою вину визнав.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді двом місцевим жителям, які допомагали окупаційним військам РФ закріпитися на захопленій території.