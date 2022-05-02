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ДБР затримало довірених осіб Киви, які готували на Одещині провокації із залученням “тітушок”

Планувалося використання фізичної сили. 

ДБР затримало довірених осіб Киви, які готували на Одещині провокації із залученням “тітушок”

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням “тітушок” та дестабілізувати ситуацію на Одещині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Одного з них затримали на Одещині. Він мав організувати на замовлення забороненої "ОПЗЖ" провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Як було встановлено в ході оперативних заходів, він відповідав за збір “спортсменів” в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Другий “помічник” Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір “тітушок”, які охороняли представників політичної партії “ОПЗЖ” під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, зокрема і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії “ОПЗЖ”.

Наразі ДБР встановило три десятки “тітушок”, яких керівництво політичної партії "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку.

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня.

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