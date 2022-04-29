Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаПраво

СБУ затримала окупантів, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС

Про підозру у держзраді оголошено так званими "головам" Херсонської обласної і міської адміністрацій, яких "призначила" РФ.

СБУ затримала окупантів, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС
Фото: СБУ

СБУ затримала російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю очільника “ДНР”, терориста Олександра Захарченка.

Так, за матеріалами Служби безпеки оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські війська призначили так званими головами Херсонської обласної і міської адміністрацій у тимчасово окупованому Херсоні.

У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків “ДНР”, яка відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала постановочні сюжети для росЗМІ.

На Миколаївщині співробітники затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

У Луганській області на державній зраді та сприянні агресору викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську. 

На Київщині встановлено особи ще низки окупантів з 15-ої бригади центрального військового округу рф, які чинили звірства у Богданівці.

Нагадаємо, Донецька прокуратура повідомила про підозру в держзраді псевдозаступниці "голови" Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також