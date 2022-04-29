СБУ затримала окупантів, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС

Про підозру у держзраді оголошено так званими "головам" Херсонської обласної і міської адміністрацій, яких "призначила" РФ.

СБУ затримала російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю очільника “ДНР”, терориста Олександра Захарченка.

Так, за матеріалами Служби безпеки оголошено про підозру у держзраді двом особам, яких російські війська призначили так званими головами Херсонської обласної і міської адміністрацій у тимчасово окупованому Херсоні.

У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків “ДНР”, яка відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала постановочні сюжети для росЗМІ.

На Миколаївщині співробітники затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

У Луганській області на державній зраді та сприянні агресору викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську.

На Київщині встановлено особи ще низки окупантів з 15-ої бригади центрального військового округу рф, які чинили звірства у Богданівці.

Нагадаємо, Донецька прокуратура повідомила про підозру в держзраді псевдозаступниці "голови" Маріуполя.