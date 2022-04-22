Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

"Після створення рф терористичної організації ДНР зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець", – сказано в повідомленні.

Згідно з даними Бюро, виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України(ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України. Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України", – наголошують в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці не називають ім’я екснардепа, за даними УП, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від "Партії регіонів").