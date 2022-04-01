Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
ГоловнаПраво

Верховна Рада відновила діяльність військової прокуратури

Спеціалізовані прокуратури укомплектують військовослужбовцями. 

Верховна Рада відновила діяльність військової прокуратури
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Верховна Рада ухвалила повернення військової прокуратури. Відповідне рішення було проголосовано на засіданні 1 квітня, повідомила в Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

Вона зазначила, що під час війни прокурори повинні мати повне право бути на лінії вогню для пошуку і збереження доказів агресії проти України. Військові прокурори будуть підтримувати правопорядок у військових частинах та забезпечувати дотримання прав українських військовослужбовців.

За словами Венедіктової, багато військових прокурорів отримали не тільки вищу юридичну освіту, але і військову підготовку. 

У пояснювальній записці до закону йдеться, що він покликаний забезпечити виконання завдань кримінального провадження та ефективну організацію і процесуальне керівництво з розслідування і розкриття військових злочинів, інших злочинів, що скоєні в районі проведення операції Об’єднаних сил або ведення бойових дій, та інтересів держави з метою підтримання військової дисципліни, бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та обороні, захисту прав та законних інтересів військовослужбовців.

"Головною метою проєкту Закону є забезпечення виконання повноважень прокурорів, визначених Конституцією та Законами України, в умовах збройної агресії Російської Федерації, особливого періоду, воєнного стану. Завданням законопроєкту є визначення порядку укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури, матеріально-технічного забезпечення та соціального захисту", – зазначено в документі. 

Нагадаємо, діяльність військових прокуратур була скасована в 2019 році. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка вважав, що необхідності в існуванні військової прокуратури та юстиції немає. 

Реформа військової прокуратури передбачала виведення її зі структури Міноборони та передачу в Генпрокуратуру в вигляді Головної спеціалізованої прокуратури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також