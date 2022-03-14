Трьом російським високопосадовцям ГПУ повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти України

Серед них - головнокомандувач Повітряно-космічних сили, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту і директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ.

Генпрокуратура України повідомила про підозру високопосадовцям Росії у вчиненні злочинів проти нашої держави та її громадян.

По це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у Facebook.

"У посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни підозрюється головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації, директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України)", - зазначили в ГПУ.

Встановлено, що головнокомандувач ПКС РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об’єктах. Унаслідок цього загинули й отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.

"Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваним передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 березня прокуратура повідомила про підозру в державній зраді подружжю з Покровська - чоловік і дружина передавали росіянам інформацію про злітно-посадкову смугу аеропорту та місця дислокації українських військових.

9 березня Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне провадження за статтею "екоцид" через дії Росії на Чорнобильській і Запорізькій атомних електростанціях.