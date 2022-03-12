Прокуратура повідомила про підозру у державній зраді подружжю з Покровська

Чоловік і дружина передавали росіянам інформацію про злітно-посадкову смугу аеропорту та місця дислокації українських військових.

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру подружжю з міста Покровська Донецької області у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, торік восени мешканка Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію про об’єкти інфраструктури міста представникам Росії.

«Упродовж грудня-лютого, використовуючи месенджери Viber і Telegram, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних і залізничних мостів та розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Тепер подружжю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Їм інкримінують державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, поліція Харкова затримала коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами.