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Військові показали відео, як Bayraktar знищує російський "Ураган"

72 бригада знищила на Київщині російську техніку.

Збройні Сили України показали нове відео застосування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 - ракета з безпілотника знищила пускову установку реактивної залпової системи "Ураган" росіян. Відео опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

БПЛА завдає удару по машині 9П140 "Ураган" – реактивній системі залпового вогню калібру 220 мм. Снаряди до неї більші, ніж до "Граду", але менші за "Смерч".

"Ліга" зазначає, що відзначилися й бійці 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців, що діють у Київській області. На фото – знищена техніка росіян.

Фото: Ліга

Фото: Ліга

Фото: Ліга

"Вороги знов купу металобрухту по собі лишили десь на Київщині. Мехвод досі "управляє" згорілою БМП. А хлопці хотіли спитати в окупантів чого ті приходили, та тіла вже собаки розтягли", – з військовим гумором пишуть захисники України про результати бою.

Нагадаємо, 28 лютого з БПЛА "Bayraktar TB2" було знищено російський ЗРК "Бук".

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