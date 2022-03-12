Уже фактично не існує такого міста, як Волноваха (Донецька область). З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.

Про це йдеться в заяві голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

«Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів», – зазначив він.

Нагадаємо, що 12 березня в Генштабі заявили, що російські окупанти вийшли на східні околиці Маріуполя.

Також у Маріуполі зазнала обстрілу мечеть султана Сулеймана Пишного і його дружини Хюррем Султан (Роксолани).

11 березня з Маріуполя і Волновахи так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші.