За 16 днів війни проти України росіяни вбили 79 дітей і поранили близько 100

За 16 днів війни Російської Федерації проти України загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській і Житомирській областях.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначають, що ці дані не є остаточними, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Станом на зараз в Україні зруйновано більш ніж 280 навчальних закладів, 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, у Києві - 17 і понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

"У середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", - йдеться в повідомленні.

Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей. Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.