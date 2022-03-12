Компанія також припиняє всі капіталовкладення, діяльність у ЗМІ, рекламу та просування.

Американська компанія Colgate-Palmolive обмежить постачання своєї продукції до Росії через її військове вторгнення в Україну.

Про це заявив генеральний директор компанії Ноель Воллес.

"Ми зупинили продаж усіх продуктів, окрім основних товарів для здоров’я та гігієни для щоденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, діяльність у ЗМІ, рекламу та просування… Ми підтримуємо одне одного, працюємо заради безпечного та здорового майбутнього для сімей у всьому світі, і разом ми молимося за мир", - наголосив Воллес.

Раніше компанія Procter & Gamble також повідомила, що зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Нагадаємо, іноземні компанії почали масово залишати Росію у відповідь на військову агресію проти України.

Компанія Brown-Forman Corp., виробник віскі Jack Daniel's і горілки Finlandia, вирішила зупинити комерційну діяльність у РФ. Також з РФ іде американський бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret, а KFC і Pizza Hut закривають свої ресторани. Свою діяльність у РФ вже зупинили компанія Coca-Cola, мережа кав’ярень Starbucks. Тимчасово закриє російські ресторани McDonald's.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.