У Чернігові нема води, електрики та газу, - керівник ОВА

Місто відрізане від усіх мереж забезпечення. Але працюють ремонтні бригади.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що в Чернігові відсутнє електро-, водо, тепло- та газопостачання.

Про це сказав Чаус в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Місто відрізане від усіх мереж забезпечення. Але працюють бригади обленерго, Чернігівгазу та водоканалу. Ситуація потроху починає вирівнюватися. Постійно ми збільшуємо кількість абонентів, яким відновлюється постачання послуг. Найголовніша проблема - вода", - підсумував Чаус.

Голова ОВА також розповів, що окупанти використовують жахливу тактику ведення бою.

"Вони заходять до населених пунктів і звідти ведуть обстріл, зокрема по Чернігову. Наші ЗС не працюють по населених пунктах. Ми чекаємо, доки вони виходять на якісь марші, якусь релокацію, і можемо їх (знищити. – Ред.) між населеними пунктами. Втрати противника дуже вагомі", - наголосив Чаус.

При цьому він уточнив, що влада області вірить не лише в чернігівських партизанів, "а й у Бога та ЗСУ".

Нагадаємо, що в Чернігові через порушення звʼязку виникли проблеми з оповіщенням мешканців про повітряну тривогу.

Російська Федерація вже багато днів поспіль атакує Чернігів з повітря. Через нічний удар 11 березня усе місто лишилося без водопостачання.