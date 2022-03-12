Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 12 березня

Евакуація людей здійснюватиметься як автобусами від міської влади, так і власним транспортом.

Міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців з місць бойових дій та інтенсивних обстрілів російської армії.

Повідомляємо про відкриття чергових гуманітарних коридорів:

З міста Запоріжжя в місто Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

З міста Пологи Запорізької області в напрямку Запоріжжя: Пологи - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

З міста Гостомель Київської області в місто Київ: Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Петрушки - Білогородка - Київ.

Із селища Козаровичі (Вишгородський район) в місто Київ: Козаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.

Із селища Микуличі в Київ: Микуличі - Немішаєве - Березова - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка, Мрія - Стоянка - Гореничі - Гнатівка - Білогородка - Київ.

Із селища Андріївка Київської області в місто Житомир: Андріївка - Липівка - Макарів - Небилиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Житомир. Для евакуації людей будуть відправлені автобуси з міста Біла Церква.

З міста Макарів Київської області в місто Житомир: Макарів - Небилиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква.

З міста Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир.

З міста Тростянець у напрямку міста Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

З міста Суми в напрямку Полтави: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

З міста Лебедин Сумської області в напрямку міста Полтава: Лебедин - Штепівка - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Із міста Конотоп у напрямку Полтави: Конотоп - Шевченкове - Хмелів - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Із селища Велика Писарівка на Сумщині в напрямку міста Полтава: Велика Писарівка - Охтирка - Хухра - Котельва - Полтава.

Із селища Краснопілля в напрямку Полтави: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Евакуація здійснюватиметься як автобусами від міської влади, так і власним транспортом.

"Дуже сподіваюсь, що сьогодні день мине вдало: усі маршрути будуть відкриті, а Росія дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань", - додала Верещук.

Нагадаємо, вчора з Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Макарова, Бородянки та сіл Київської області так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші.

Росія блокує підвезення гуманітарної допомоги та евакуацію з Маріуполя. У місті - гуманітарна катастрофа.