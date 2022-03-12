​Прем'єр Ізраїлю пропонував Зеленському капітулювати перед Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За словами джерела видання в українському уряді, прем’єр Ізраїлю ініціював телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час розмови, яка відбулася 8 березня, він порадив президенту України погодитись на умови Росії.

«На вашому місці я подумав би про життя свого народу і прийняв пропозицію», – нібито сказав Бенет. У свою чергу Зеленський дав коротку відповідь: «Я вас зрозумів».

Співрозмовник The Jerusalem Post додав, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського прем’єра. «Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру це робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна – це тільки початок», – заявив він.

В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що Бенет закликав Зеленського капітулювати перед Путіним.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, як і решта країн - умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр Ізраїлю побував із неоголошеним візитом у Москві для переговорів з президентом Володимиром Путіним щодо війни з Україною.