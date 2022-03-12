Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович

Окупанти намагаються під виглядом часткової мобілізації набрати військових і відновити 20–30 батальйонних тактичних груп.

Протягом найближчих двох-трьох тижнів російська армія знову спробує піти в наступ. Загарбники спробують залучити у війну добровольців із Близького Сходу.

Про це в національному ефірі заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що слід зрозуміти: держава-агресорка зробить ще одну спробу наступу.

Арестович зазначив, що наразі війська Росії під Києвом фактично розгромлені, вони стали в оборону, намагаються рухатися невеликими підрозділами. Українські захисники їх успішно знищують.

Однак, вважає радник глави ОП, росіяни спробують кинути резерви на напрямки, де у них є якісь успіхи.

"Це, безумовно, буде зона ООС, у районі Маріуполя, може бути Харківська область і під Києвом", – пояснив він.

За прогнозами Арестовича, це може статися протягом 2–3,5 тижнів за участю добровольців із країн Близького Сходу.

"Вони накопичують резерви. За деякими даними, з Абхазії, з Нагірного Карабаху, намагаючись під виглядом часткової мобілізації набрати військових, відновити 20–30 батальйонних тактичних груп і знову кинути в бій," – наголосив він.

Водночас він уточнив, що боєздатність людей, яких без бойового злагодження зібрали й кинули в бій, буде відповідною. Арестович запевнив, що і з цією "підмогою" росіян українці успішно впораються.

"Але і ці резерви "поляжуть". Це в нас може зайняти 10 днів, тиждень. Після цього вони стануть, бо воювати їм буде нічим. Далі Росія піде на переговори, а не безглузді ультиматуми", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 12 березня складають понад 12 000 осіб і 362 танки.

Також на Сумщині бійці сил територіальної оборони зуміли знищити три танки та самохідну артилерійську установку окупантів.