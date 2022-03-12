У російських ЗМІ почали з'являтися новини про загиблих в Україні військових

2 березня Міноборони РФ повідомило про загибель 498 окупантів, відтоді ці дані не оновлювалися.

У російських медіа почали з'являтися повідомлення про загиблих в Україні російських військових. Причому українська влада підтверджує загибель понад 12 тисяч окупантів, тоді як росЗМІ поки що повідомляють про "поодинокі випадки".

Так, видання "Кавказский узел" повідомляє про загибель щонайменше 11 військовослужбовців із Краснодарського краю під час "військової операції в Україні".

"Руслан Леонов із Привільного району, Євген Герасимов із Лабінського району та Антон Буркін із Павлівського району загинули в боях в Україні... З початку військової операції в Україні стало відомо про загибель не менш ніж 11 уродженців Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Міноборони РФ вперше визнало втрати 27 лютого, не уточнивши кількості вбитих. 2 березня офіційний представник міністерства повідомив, що в Україні загинули 498 російських військовослужбовців РФ, ще 1597 отримали поранення. Відтоді росіяни даних не оновлювали.

Інформагентство "Башінформ" повідомляє про загибель військового-контрактник Ніля Муслімова, який народився і жив в селі Ахунове. Це вже четвертий уродженець Башкортостану, який загинув на війні проти України.

Видання RIA56 пише про загиблого в Україні 28-річного оренбуржця. Зазначають, що він нагороджений посмертно орденом Мужності.

"Комерсант" із посиланням на голову національно-культурної автономії казахів Тюменської області Єсенгалія Ібраєва повідомляє, що в Україні загинув уродженець Ішима (Тюменська область), рядовий Сагіндик Кудайбергенов". Вік та вид служби загиблого не уточнено.

Міноборони Росії вперше визнало втрати серед російських військових в Україні 27 лютого (на четвертий день війни. – Ред.), не уточнивши числа вбитих. 2 березня офіційний представник міністерства повідомив, що у "спецоперації" загинули 498 російських військовослужбовців, ще 1597 отримали поранення, відтоді дані не оновлювалися.

Дані про втрати армії в РФ називають "фейками". Росія також відмовляється забирати тіла своїх солдатів. Роскомнагляд вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація атакувала Україну та почала рух військ на кількох напрямках. Путін назвав це "спецоперацією", кінцевою метою якої російське керівництво спочатку називало допомогу терористичним організаціям "ЛДНР", а потім президент РФ заявив, що російська армія "звільняє Україну від нацистів".

Пізніше представники Росії почали вигадувати інші страшилки - як-от Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" і навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілюючи цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України. За 16 днів війни росіяни вбили 79 українських дітей і поранили близько 100. Кілька українських міст, зокрема Маріуполь на Донеччині, постійно під обстрілами російських військ. Місто перебуває в оточенні, окупанти не випускають мешканців, які прагнуть евакуюватись, у місто не пропускають конвоїв з продуктами та ліками. Росіяни свідомо завдали удару по пологовому будинку в Маріуполі. Офіційно вони пояснили це вигадками про те, що будівлю нібито захопили бійці "Азову". Ба більше, кадри обстрілу росіяни називали фейками та цькували жертву обстрілу - вагітну дівчину, яка потрапила на шпальти світових ЗМІ.