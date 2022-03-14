​Amway зупиняє постачання косметики до Росії і йде з ринку

Компанія також готова надавати підтримку українцям, які залишили країну через війну.

Косметична компанія Amway припиняє постачання своєї продукції до Російської Федерації і згортає всі операції на ринку країни-агресора.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Реальність нашого бізнесу така, що в нас є друзі, колеги та підприємці Amway в обох країнах, які роками працювали разом у гармонії зі спільною метою. Проте війна, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлюють продовження бізнесу, як це було, у Росії, тому ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції та інших операцій", - наголосили в компанії.

Amway також готова надавати підтримку українцям, які залишили країну через війну.

"Ми обстоюємо наші ідеали понад 60 років, зокрема у дуже важкі часи в різних частинах світу. Ми щиро сподіваємось, що запанує мир і що ми зможемо повернутися до повної підтримки операцій та можливостей для всіх, хто є частиною сім'ї Amway", – йдеться в заяві.

Заснований у 1959 році Amway Corp. – міжнародний виробник товарів масового попиту для підтримки краси, здоров'я та господарювання. Наразі компанія працює більш ніж у 100 країнах. Загальний обсяг продажів за 2020 рік становив $8,5 млрд.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У владній партії "Єдина Росія" заявили, що активи таких компаній слід "націоналізувати", оскільки їхній вихід з ринку можна розцінити як "навмисне банкрутство".

Уряду та Генпрокуратурі РФ вже направлено список із 59 зарубіжних підприємств, які можуть бути «націоналізовані». Серед них – Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota та H&M.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.