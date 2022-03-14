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​Парламент Естонії закликав ООН закрити небо над Україною

Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС і НАТО.

​Парламент Естонії закликав ООН закрити небо над Україною
Фото: Fаcebook/Руслан Стефанчук

Парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

«Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС і НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно, – зазначив він. – Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую спікерові парламенту Естонської Республіки Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні».

На думку голови ВР, це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. 

«Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій для встановлення миру та закриття неба над Україною», – додав він.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити наше небо від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають. 

Учора Олексій Резніков закликав закрити небо у звʼязку з атакою на полігон поблизу Львова, де працюють іноземні інструктори. 

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