​Парламент Естонії закликав ООН закрити небо над Україною

Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС і НАТО.

Парламент Естонської Республіки звернувся із закликом до країн-членів ООН закрити небо над Україною від російського агресора.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Це перше рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС і НАТО. Першим бути складно, відповідально та почесно, – зазначив він. – Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую спікерові парламенту Естонської Республіки Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні».

На думку голови ВР, це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу.

«Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій для встановлення миру та закриття неба над Україною», – додав він.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити наше небо від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.

Учора Олексій Резніков закликав закрити небо у звʼязку з атакою на полігон поблизу Львова, де працюють іноземні інструктори.