Олена Зеленська: "Закрийте небо, і ми самі впораємося з війною на землі"

Дружина президента, перша леді України Олена Зеленська закликала запровадити над нашою країною безпольотну зону.

Вона розповіла, що останнім часом ЗМІ з усього світу зверталися до неї із запитами про інтерв'ю, тому написала відкритого листа до Global Media.

"Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.

У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя. 24 лютого ми всі прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки. Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення «спецоперацією», – це вбивство мирних людей!" - написала Олена Зеленська у фейсбуці.

Вона нагадала про дітей, загиблих у результаті авіаударів та обстрілів російської армії.

"Коли Росія вкотре скаже, що «не веде війну проти мирного населення» – я назву ці імена найпершими", - наголосила Зеленська.

Також вона зазначила, що в небезпеці перебувають люди, які потребують інтенсивної терапії та постійного лікування. Не кажучи вже про тисячі онкохворих, чий необхідний доступ до хіміотерапії та променевого лікування зараз затримано.

"Нападник думав, що захопить українські міста бліцкригом. Але несподівано для себе зустрів спротив не тільки української армії, а й усіх громадян. Україномовні чи російськомовні, українці різних політичних переконань, релігій, національностей об’єдналися перед вторгненням, як ніколи раніше.

Кремлівські пропагандисти хвалилися, що українці зустрінуть їх квітами, як визволителів. Але українці зустрічають їх коктейлями Молотова", - зазначила дружина президента.

Вона подякувала міжнародним організаціям та країнам за підтримку України та за надання гуманітарної допомоги, а також за прийняття біженців та надання їм притулку.

Зеленська наголосила, що Україна хоче миру, але буде захищати свої кордони. Вона закликала запровадити над країною безпольотну зону, щоб убезпечити гуманітарні коридори для мирних мешканців, які тікають від бойових дій.

"У містах, де не вщухають обстріли, де люди опиняються під завалами та не можуть вийти з підвалів уже кілька днів, навіть щоб дістати їжу, нам потрібні коридори безпеки для надходження гуманітарної допомоги та виїзду мирних жителів у безпечне місце. Нам потрібно, щоб ті, хто при владі, закрили наше небо! Закрийте небо, і ми самі впораємося з війною на землі", - сказала перша леді України.

Вона закликала ЗМІ усього світу поширювати правду про те, що відбувається в Україні, бо в інформаційній війні, яку веде РФ, кожен доказ має вирішальне значення.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити наше небо від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.