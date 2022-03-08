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Вагнерівці вже гинуть на території України, – розвідка Міноборони

Українські військові виявили жетони знищених окупантів. 

Вагнерівці вже гинуть на території України, – розвідка Міноборони
Фото: t.me/Oleg_Blokhin

Росія залучає бойовиків приватної військової компанії "Ліга", (колись "Вагнер") для поповнення окупаційних військ і ведення бойових дій в Україні. 

Ці найманці вже гинуть, повідомили на офіційному каналі в Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій у Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів", – зазначили розвідники.

Вони додали, що ПВК "Вагнер" – це російська військова структура, що комплектується найманцями. Угруповання брало участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема, на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

"Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК «Вагнер» кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз увів персональні санкції проти учасників і керівників ПВК «Вагнер»", – підкреслили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що в Овручі Житомирської області в полон захопили найманця російської ПВК "Вагнер". Судячи з оприлюдненого ролика спілкування з путінським найманцем, за місяць війни в Україні йому обіцяли 56 000 рублів. Ворог сказав, що в нього перелом ноги, 5 кульових поранень і осколкові поранення. На відео під час спілкування з українськими військовими найманець погодився, що Путін – ху*ло. 

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